Oasport.it - LIVE Milano-Hypo Tirol Innsbruck, Champions League volley in DIRETTA: 11-12 austriaci protagonisti di un ottimo avvio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-14 Scappa via il servizio a Schnitzer che forza.14-13 Out il muro disu attacco da posto 4 di Gardini.13-13 Pipe fulminea per il secondo personale di Kronthaler.13-12 Gardini, da posto 4!12-12 Servizio out di Viiber.TIME OUT11-12 Grande attacco di Hobus in parallela. Il quarto per lui.11-11 Invasione.11-10 Out di un nulla l’attacco in parallela di Hobus. Check in corso che conferma la versione originale.10-10 Attacco in diagonale okay di Nath.10-9 PRIMO TEMPO PIANO!9-9 Murato il pallonetto spinto di Otsuka.9-8 Manca il tap-in, Porro appoggia male per Otsuka.9-7 Errore dello statunitense in servizio.8-7 ACE Hobus, gran palla millimetrica sulla linea.8-6 Primo errore in serviziocon Reggers.8-5 Buca il primo tempo Paulson.