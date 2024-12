Oasport.it - LIVE Milano-Hypo Tirol Innsbruck 2-0, Champions League volley in DIRETTA: terzo set al via

0-1 Diagonale forte di Kronthaler!SET2-0 MONSTER BLOCK OTSUKA MA CHALLENGE IN CORSO che termina ora.chiude il parziale dopo sette palle set!31-30 ACEEEE PORROOO! S'inceppa la ricezione austriaca.30-30 OTSUKA! Forte al centro su Kitzinger.29-30 ACE VIIBER.29-29 Dalla seconda linea Kronthaler stende Gardini.29-28 Lungo il servizio di Paulson, bene così per!28-28 Hobus! Decimo punto per lui. Riceve bene.28-27 GARDINI! Diagonale stretta e perfetta in posto 4.27-27 In rete a servizio Reggers.27-26 Ancora Reggers, in fotocopia al punto precedente!26-26 Attacco forte di Hobus che passa in parallela.26-25 REGGES! Fulminea la diagonale al centro del belga.25-25 Passa il pallonetto di Kronthaler conlunga.25-24 Pipe Gardini!24-24 Brutto errore anche per Reggers, piuttosto staccato da rete in diagonale.