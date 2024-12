Bergamonews.it - L’Atalanta passeggia verso i quarti di finale: 6 gol al Cesena, sarà sfida col Bologna

Bergamo. Il cammino delin Coppa Italia inizia sul velluto. Sei gol al malcapitato, che già dopo 8 minuti si è trovato sotto 2-0 e coi sogni di gloria mandati in fumo contro una Dea in modalità aratro, alla faccia del turnover. Una partita senza storia, come prevedibile e come normale che sia se di fronte ci sono la capolista della Serie A con 10 vittorie di fila all’attivo e una squadra di Serie B, 5ª da neopromossa.Gasperini poi non fa certo sconti, anzi. In campo i titolari, eccezion fatta per Rui Patricio in porta (debutto assoluto in nerazzurro) e il classe 2005 Palestra sull’out di destra, alla prima da titolare con la prima squadra dopo la scorsa brillante stagione in C con l’Under 23 lo scorso anno e già 7 spezzoni coi ‘grandi’ nella attuale. Per il resto, dentro i titolari — eccezion fatta forse per capitan Toloi, che per la sua storia si fa comunque fatica a finire ‘rincalzo’, soprattutto nel giorno della sua 300ª presenza a Bergamo.