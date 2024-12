Lopinionista.it - Innalzato a 35mila euro l’accesso al regime della ‘miniflat’

ROMA – “Approvato l’emendamentoLega che innalza la soglia dei redditi da lavoro dipendente e assimilati peralda 30 a”. Così in una nota il Responsabile economiaLega, il deputato Alberto Bagnai, primo firmatario dell’emendamento che innalza ala soglia di esclusione dalalforfetario.“Un passo avanti – spiega Bagnai – verso l’obiettivo di portare la soglia a 50mila. L’innalzamento graduale è legato alle crescenti difficoltà del contesto economicopeo, che suggerisce interventi in direzione espansiva, ma da effettuare con prudenza”.“Anche in questa forma, l’iniziativa amplia sensibilmente la platea di contribuenti che potranno beneficiare delsemplificato, favorendo l’iniziativa imprenditoriale privata e l’emersione del sommerso per le seconde attività non dichiarate”, conclude.