Ilfoglio.it - Il senso di Matteo Salvini per la legalizzazione della prostituzione

Leggi su Ilfoglio.it

Accade che durante una diretta su TikTok, ormai autentico e forse unico epicentro del policy-making,rispondendo alle domande di una platea di aficionados, simpatizzanti, antipatizzanti e troll si rilanci in un vecchio e storico, ma mai ovviamente realizzato, cavallo di battagliadestra italica, la. Dato che la politica contemporanea nei fatti è la prosecuzione di un podcast con gli stessi, identici mezzi, le argomentazioni a sostegno sono, per quanto giuste, schematiche e adattate alla velocità e alla viralità del simposio digitale: igiene, sicurezza, introiezione delle tasse. Tutto, lo ribadisco, giusto, tutto esatto. Manon è Fedez. Non conduce una trasmissione virtuale per intrattenere. È senatore, leader di una formazione politica che esprime un gruppo parlamentare di maggioranza, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, last but not least, vicepremier; ha quindi due strade maestre per dare corpo al suo pensiero, la proposta di legge parlamentare, ed essendo senatore potrebbe dar seguito lui stesso, oppure quella di iniziativa governativa, sedendosi al tavolo con Giorgia Meloni e Antonio Tajani per ragionarci un po' su.