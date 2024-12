Terzotemponapoli.com - Il Napoli cerca rinforzi: obiettivo Ismajli dell’Empoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilsi prepara a intervenire sul mercato invernale per rafforzare la rosa, in particolare nel reparto difensivo. L’infortunio di Alessandro Buongiorno, che ha ridotto le opzioni disponibili per Antonio Conte, rende prioritaria l’acquisizione di un nuovo difensore centrale. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza azzurra spicca quello di Ardian, solido centrale attualmente in forza all’Empoli.: un profilo graditosta vivendo una stagione positiva in Toscana, dimostrando affidabilità e una crescita costante. Il difensore kosovaro ha attirato l’attenzione di diversi club, ma ilsembra voler accelerare i tempi per assicurarsi il giocatore già nella finestra di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società partenopea potrebbe inserire Alessio Zerbin nell’operazione, offrendolo come parziale contropartita per convincere l’Empoli a cedere il giocatore prima della fine della stagione.