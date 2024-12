Anteprima24.it - Gestione idrica e sostenibilità: approvato il Bilancio 2025-2027 dell’Ente Idrico Campano

Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato Esecutivosi è riunito oggi presso la sala consiliare del Comune di Santa Maria Capua Vetere. Tra i principali punti all’ordine del giorno, l’approvazione deldi previsionee della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup). Questi strumenti rappresentano le fondamenta della pianificazione economica e strategica, definendo priorità, risorse e interventi necessari per unasempre più efficiente e sostenibile del serviziointegrato. Nel corso della riunione è statol’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario del Piano d’Ambito Distrettuale Sannita, essenziale per l’avvio della gara per l’individuazione del socio privato del soggetto gestore unico Sannio Acque Srl.