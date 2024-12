Abruzzo24ore.tv - Cane antidroga Gipsy smaschera trafficante: arrestato 38enne con hashish nascosto nel cruscotto

Pescara - Il pastore tedescodell'unità cinofila di Chieti individua 100 grammi dinascosti in un autocarro durante un controllo dei carabinieri di Montesilvano;unpescarese con precedenti specifici. Nel corso di un'operazionea Montesilvano, i carabinieri hannoun uomo di 38 anni, residente a Pescara e con precedenti penali specifici, grazie al fiuto infallibile di, pastore tedesco dell'unità cinofila di Chieti. Durante i controlli sulle principali arterie stradali,ha segnalato con insistenza la parte anteriore destra di un autocarro condotto dall'uomo. La successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di due panetti di, per un peso complessivo di circa 100 grammi, abilmente nascosti neldel veicolo. Ilè stato quindiper detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.