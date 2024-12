Ilgiorno.it - Venti candeline per la Provincia. Dalla legge alla Casa dei Comuni: "Ora dateci risorse e competenze"

Latargata MB spegne 20. Risale al lontano 11 giugno 2004 la nascita delladi Monza e Brianza (in origine con 50, oggi 55), conn. 146 “Istituzione delladi Monza e della Brianza“. Oggi, a 20 anni e qualche mese da quel momento, laMB ha voluto celebrare insieme alle istituzioni, ai dipendenti e ai rappresentanti del territorio questo anniversario, con un grande convegnoVilla Reale dal titolo “bene comune“. "I nostri servizi di rete – sottolinea il presidente Luca Santambrogio – vannostazione unica appaltante,centrale unica dei concorsi, ai servizi al lavoro,formazione col recente progetto Afel (l’Accademia di formazione per chi vuole candidarsi a un concorso pubblico), al supporto Pnrr, all’edilizia scolastica ai progetti di rete per il marketing territoriale".