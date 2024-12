Ilrestodelcarlino.it - Trasforma la Porsche in albero di Natale: “L’ho fatto per scherzo: è scoppiato il delirio”

Rimini, 17 dicembre 2024 – “Babboquest’anno porta i regali in.”. Sui social Fabio Casadei è già diventato una celebrità. Le foto e i filmati di lui che arriva con l’auto agghindata come undisono diventati virali. “Il solito sburone romagnolo.”, hanato in tanti. Ma Casadei, 59 anni, imprenditore che abita e lavora a Montiano (nel Cesenate), non si sente né uno sburone, né un improvvisato Babboin supercar. “È nato tutto un po’ per, non pensavo che ci sarebbero state tante reazioni, positive e negative. Più positive, a dire il vero.”, assicura lui. Il naso un po’ gli si allunga, mentre lo dice. Come fai a non notarla, una911 agghindata in quel modo, come undi? La prima ’apparizione’ Fabio e la moglie l’hannodomenica pomeriggio proprio a Montiano.