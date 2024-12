.com - Seconda Categoria / Campionato nella fase cruciale alla vigilia delle festività e della sosta

Leggi su .com

Nel Girone C sabato 21 dicembre si giocano quattro gare per la penultima del girone d’andata, il restogiornata il 4 gennaioVALLESINA, 17 dicembre 2024 – Le Torri Castelplanio resta sola al comando e sabato prossimo, nel turnopenultima giornata del girone d’andata dove si giocheranno solo quattro partite perchè il resto si disputeràripresa del 4 gennaio, potrebbe diventare campione d’inverno. La formazione di mister Loroni ha battuto l’Ostra Vetere con una rete di Montecchiarini.Alle sue spalle il Cupramontana ha perso a Monsano mentre il Monte Roberto con il successo casalingo in rimonta contro l’Aurora Jesi si porta al secondo posto agganciando proprio il Cupra e superando l’Ostra Vetere e l’Arcevia.Risale anche il Chiaravalle, primi tre punti esterni di stagione, che vince a Monte Porzio mentre il Terre del Lacrima, dopo che è ritornato a guidarlo mister Mattia Bocchini, fa sul serio e risale in classifica.