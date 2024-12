Mistermovie.it - Mister Movie | Red One diventa il Film con il debutto Prime Video più visto di sempre

Lo streaming festeggia il successo del con 50 milioni di spettatori in quattro giorni

Un Natale memorabile per

Il natalizio di Dwayne Johnson e Chris Evans, "Red One", ha registrato un risultato straordinario su. Nel weekend di apertura, ben 50 milioni di spettatori in tutto il mondo hanno il, rendendolo il cinematografico più seguito di per Amazon MGM Studios sulla piattaforma di streaming. La performance segna un record significativo per e consolida il ruolo dei originali nel rafforzare la strategia di intrattenimento di Amazon.

Un budget imponente e un'apertura al cinema modesta

Nonostante il trionfo in streaming, il percorso di "Red One" al botteghino è stato più contenuto.