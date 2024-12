Lettera43.it - Media Usa, caso Stormy Daniels: «Giudice nega l’immunità a Trump»

Undi Manhattan, Juan Merchan, ha respinto la richiesta di Donalddi annullare la sua condanna nelrelativo al pagamento occulto di 130 mila dollari alla pornostar, motivata dalla recente sentenza della Corte Suprema sulpresidenziale. Il magistrato ha chiarito che la decisione della Corte Suprema non è applicabile in questo contesto, in quanto la vicenda riguarda «interamente una condotta non ufficiale che non ha diritto a nessuna protezione di immunità», ha riportato la Cnn. La condanna, pronunciata nel maggio 2024, ha riguardato 34 capi d’accusa per falsificazione di registri aziendali finalizzati a coprire il pagamento effettuato nel 2016, durante la campagna elettorale presidenziale.L’ex pornostar(Getty).La difesa die la sentenza sulai presidenti per atti ufficiali, che ha sempreto ogni illecito e qualsiasi relazione con, ha visto respingersi il tentativo dei suoi avvocati di far valere la sua posizione di presidente eletto come base per l’annullamento.