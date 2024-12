Ilrestodelcarlino.it - Marfisa d’Este La palazzina risplende

Lad'Este e la Loggia degli Aranci sono pronte per una nuova fase della loro importante storia. Conclusi i lavori avviati nel gennaio 2023 e inerenti la struttura e una riqualificazione post-sisma all’edificio, si sta ora intervenendo sui nuovi allestimenti prima della riapertura. Con un investimento di oltre 1,17 milioni di euro, l'intervento ha restituito a questo importante sito rinascimentale la sua integrità architettonica e una maggiore sicurezza strutturale. Costruita nel 1559, rimane uno straordinario esempio di abitazione rinascimentale. Tra i principali lavori effettuati figurano il miglioramento sismico, con irrigidimento delle coperture, realizzazione di cordolature e incatenamenti, e il restauro delle fessurazioni nei muri portanti. La Loggia degli Aranci è stata consolidata con un cordolo in acciaio esterno per ridurne la vulnerabilità.