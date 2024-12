Biccy.it - Malena si è ritirata dopo 39 film: “Mi sono pentita, quello è un mondo pericoloso”

ha appeso il perizoma al chiodo e da oggi ha ufficialmente smesso di (s)vestire quei panni ed è tornata ad essere per tutti Filomena Mastromarino.8 anni di carriera e 39, la bella pugliese ha deciso di abbandonare la carriera cinematografica per adulti. Lo ha confessato a Il Giornale.“Avrei dovuto riflettere di più. Mifatta trascinare dal gioco. Mifatta male da sola come donna” – ha dichiarato – “Ogni scelta che ho fatto nella mia vita, ripensandoci adesso, è stata l’opposto diche il cuore mi diceva di fare. Una sorta di ribellione. Mi dicevo fai il liceo classico perché sei portata. E ho fatto lo scientifico. Non mettere gonne corte e le mettevo. Credo che il p0rn0 sia stato uno sbaglio ecerta di aver già pagato”.Una confessione che ha lasciato stupiti tutti i suoi fan dato che lei, solo otto mesi fa da Monica Setta, aveva detto di non essersidella carriera intrapresa.