Lei e Alfonso… Rivoluzione a Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha deciso per Maria De Filippi Signorini avvisato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel 2025ha in mente di apportare significativi cambiamenti a, con l’obiettivo di dare una nuova spinta al Grande Fratello, il programma che storicamente ha rappresentato uno dei suoi fiori all’occhiello ma che quest’anno ha registrato ascolti sotto le aspettative. Per questo motivo, secondo voci che circolano nel dietro le quinte,starebbe considerando l’idea di coinvolgere una delle personalità più influenti e di successo diDe.Secondo un tweet dell’account X “Agent Beast“, spesso una fonte di anticipazioni che si rivelano veritiere,Depotrebbe essere chiamata a ricoprire un ruolo di consulente esterna per il “Grande Fratello”. La sua missione sarebbe quella di migliorare la narrativa del programma, affinando le dinamiche e le strategie di casting, senza assumere però un ruolo di conduzione o produzione.