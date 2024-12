Metropolitanmagazine.it - I Baustelle festeggeranno i venticinque anni di carriera con “El Galactico Festival”

La formazione attuale risale al 2005 (Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini), ma isi apprestano a celebrare ididiscografica. Il primo album della band, Sussidiario illustrato della giovinezza, è infatti uscito nel 2000; per onorare la ricorrenza, il gruppo toscano ha deciso di fare festa a modo suo, con un evento musicale chiamato El. «Nonostante il revival e la nostalgia ci facciano orrore», si legge nel loro comunicato stampa, «ci siamo accorti che sono passati 25dall’inizio della nostra esistenza discografica. La prima novità per questo 2025, che di novità sarà carico, è che faremo un: a Firenze, nella Toscana dove la nostra avventura (musicale e non musicale) per l’appunto è cominciata, all’Anfiteatro del Parco delle Cascine, il weekend del 2 giugno».