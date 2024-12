Liberoquotidiano.it - De Montel - Terme Milano: dove il tempo si ferma e inizia il viaggio nel benessere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Da oggi, grazie alla messa on line del sito de.it, è possibile prenotare o regalare un voucher in anteprima per vivere un'esperienza alla scoperta di De, il più grande parco termale urbano d'Italia che aprirà il primo aprile 2025. L'acqua termale, estratta direttamente in loco, con la riapertura del pozzo artesiano termale in pressione che raggiunge i 396 metri di profondità, si caratterizza per essere oligominerale adatta per uso balneoterapico. L'acqua, certificata dalle massime autorità e denominata “San Siro”, è stata riconosciuta terapeutica per la balneoterapia nel trattamento delle affezioni dermatologiche. Un luogo magicotra piscine d'acqua termale e saune la natura incontra il relax, un angolo di paradiso nel cuore della cittàil calore e ilsi fondono per creare esperienze sensoriali uniche.