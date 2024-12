Iodonna.it - Dalla palestra di provincia ai podi mondiali, la campionessa olimpica si ritira dopo vent'anni. E dà l'annuncio dove tutto è cominciato

A ottoè entrata in unadi Ferrara,semprestessa città annuncia il suo ritiro sul palco del teatro Nuovo. La storia di Alessia Maurelli si chiudeera cominciata, con un cerchio perfetto degno delle sue migliori esibizioni con le Farfalle della nazionale italiana di ginnastica ritmica. Sofia Raffaeli: «La medaglia di bronzo è per la ginnastica ritmica italiana» X Alessia Maurelli lascia le Farfalle della ritmicaLa capitana della nazionale ha scelto la serata Top Ferrara Sport per annunciare il suo addio all’attività agonistica,una carriera che l’ha vista protagonista di tre Olimpiadi, record condiviso con la compagna Martina Centofanti e le ex atlete Elisa Santoni ed Elisa Bianchi, conquistando due bronzi tra Tokyo e Parigi, oltre a un quarto posto a Rio de Janeiro.