Ilrestodelcarlino.it - Con la fiera torna ’La carica dei Babbi Natale’. Un appuntamento all’insegna della solidarietà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica 22 dicembre, in occasionedi Natale di Ascoli, tornerà ’Ladeicon lagiunto alla tredicesima edizione. L’obiettivo dell’iniziativa, organizzata dall’associazione ’Ascoli da Vivere’, è quello di raccogliere fondi per aiutare le associazioni e le persone che hanno bisogno di sostegno. Quest’anno, il ricavato dell’evento sarà destinato all’associazione ’Michele per tutti’ e servirà per regalare, ai ragazzi portatori di disabilità, l’opportunità di partecipare ad un campo estivo. L’, come nelle passate edizioni, è stato fissato per il giornodi Natale: una data in cui tutto il Centro storico di Ascoli sarà affollato, da venditori ambulanti e da molta gente alla ricerca dei regali di Natale da fare a parenti e amici.