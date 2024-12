Ilrestodelcarlino.it - Che bella l’Unahotels da export. Come Reggio solo Trento e Brescia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2024/2025, al capitolo 2 del vangelo secondo Dimitris Priftis, non finisce di stupire. A seguito del blitz di domenica a Sassari i biancorossi si confermano infatti miglior difesa del campionato cosa che,abbiamo ricordato in un recente articolo, non accadeva da quarant’anni. Hanno vinto cinque gare in trasferta su sei (evento senza precedenti nella storia biancorossa) al pari della capolistae di, a oggi terza in classifica; per giunta hanno infilato un filotto di cinque successi consecutivi. L’ultimo precedente in tal senso risale al torneo 2016/2017, dove l’allora Grissin Bon, tra la seconda e l’ottava giornata di campionato, prese lo scalpo degli avversari per sette volte di fila prima di cadere aa fine novembre. Al momento la serie è ancora aperta e il match di domenica prossima al PalaBigi, contro Varese, potrebbe essere l’occasione per allungarla; in un incontro dove, peraltro, non mancheranno insidie.