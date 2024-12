Nerdpool.it - Superman: ecco il poster ufficiale del film diretto da James Gunn

Manca sempre meno al rilascio del primo trailerdeldache rilancerà i suoi DC Studios, riavviando il franchise di. L’Uomo d’Acciaio sarà interpretato da David Coronswet che vestirà i panni di Clark Kent. Ancora non sappiamo la trama, ma sicuramente ci sarà Lex Luthor ed il villain delsarà Brainiac.ildel: View this post on Instagram A post shared by Warner Bros. Italia (@warnerbrositalia)Voi che ne pensate? Quanto attendete questo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Sicuramente la curiosità è alta visto quello che ha fattoin passato con i Guardiani della Galassia.