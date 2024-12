Tuttivip.it - “Sto entrando al Grande Fratello”. L’annuncio della famosa arriva così: “Sono confusa, mi piacerà?”

Leggi su Tuttivip.it

Questa sera, durante la diciottesima puntata del, Stefania Orlando varcherà nuovamente la celebre porta rossa per iniziare la sua seconda avventura nella Casa più spiata d’Italia. La showgirl aveva infatti preso parte ad una delle edizioni più ‘iconiche’ del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero la quinta (nella quale ha trionfato Tommaso Zorzi enate le storie d’amore – che proseguono tutt’oggi – tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, dove era stata una delle protagoniste assolute.Il ritorno di Stefania Orlando rappresenta un tentativoproduzione di risollevare le sorti di un’edizione che, finora, non ha brillato in termini di ascolti e di dinamiche coinvolgenti. Questa mattina, a poche ore dal suo ingresso, Stefania ha condiviso con i suoi follower le emozioni del momento, pubblicando un’immagine appena sveglia accompagnata da un messaggio: “Buongiorno, oggi misvegliata molto presto,tanto emozionata e preoccupata,e felice! Più tardi, prima che mi tolgano il telefono, farò un video per salutarvi”.