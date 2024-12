Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra dieci giovani, due feriti accoltellati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Poviglio (Reggio Emilia), 16 dicembre 2024 – Duesono rimastidopo essere statiin unaa ridosso del centro di Poviglio, nella bassa. È accaduto intorno alle 4.30 della notte tra sabato e domenica, in via Togliatti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini che parlavano di una decina di ragazzi che si stava fronteggiando anche con l’ausilio di coltelli. I militari, una volta arrivati sul luogo, hanno trovato a terra un 18enne e un 25enne, portati poi a bordo di due ambulanze all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per le cure mediche del caso. Fortunatamente non sono in gravi condizioni. Dal pronto soccorso saranno poi dimessi con una prognosi rispettivamente di otto e quindici giorni per ferite da arma da taglio, uno con lesioni agli arti superiori, l’altro alla zona addominale.