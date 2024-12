Oasport.it - Nuoto, USA scatenati nei Mondiali in vasca corta: inizia il percorso verso Los Angeles 2028

Leggi su Oasport.it

Un piano molto preciso. I2024 diinhanno sì chiuso l’anno solare per quanto concerne l’attività agonistica, ma sono stati l’inizio di un nuovo. La programmazione quadriennale in vista delle Olimpiadi di Losha preso il via proprio con la rassegna iridata di Budapest (Ungheria) e gli Stati Uniti, contrariamente alle abitudini, hanno voluto ribadire con forza la loro superiorità.39 medaglie, 21 record del mondo e 18 titoli. Sono questi alcuni dei numeri roboanti made in USA. Il personaggio è stato senza dubbio Gretchen Walsh con i suoi nove record del mondo individuali, ma anche altri si sono ritagliati un ruolo di primo piano. Si pensi a Regan Smith (ori nei 50, 100 e 200 dorso e in quest’ultimi due casi con il record del mondo), oppure a Kate Douglass (oro e record del mondo nei 200 misti e nei 200 rana), senza considerare le staffette.