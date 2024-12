Terzotemponapoli.com - Napoli: brutta tegola, infortunio per Buongiorno

per Alessandro!Non solo Kvaratskhelia. Ildi Antonio Conte perde un altro top player. Una notizia bruttissima anche in chiave Fantacalcio, perché l’di Alessandrorischia di pesare non poco per il tecnico azzurro e per i fantallenatori che dovranno fare a meno di uno dei propri top player in difesa.A comunicare la notizia ci ha pensato lo stesso club partenopeo che ha diramato un bollettino medico ufficiale sui propri canali:“Alessandrosi è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.