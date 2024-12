Lanazione.it - La musica a scuola con l’Ic Piero della Francesca

Arezzo, 16 dicembre 2024 – La settimana che precede l’inizio delle vacanze natalizie sarà vissuta, dagli alunni e studenti dell’I.C., all’insegna. S’inizia lunedì 16 dicembre a partire dalle 9.30, quando tutti gli alunni delle classi quinte dei cinque plessiprimaria, oltre cento bambini, si recheranno nella sede centrale dell’Istituto, in via Malpighi, per assistere all’esibizione degli allieviprima classe dell’indirizzole, avviato in questo anno scolastico, che suoneranno brani a tema folcloristico. Si tratta di 22 studenti che, sotto la guida dei professori Anna Maria Bianconi, Leonardo Balucani, Massimo Guerri e Rachele Guiducci, hanno iniziato lo studio del violino, del sax, del pianoforte e delle percussioni. “L’I.C.- sottolinea il dirigente scolastico, professoressa Rossella Esposito -, è tra gli Istituti aretini che hanno avviato percorsi a indirizzole, che costituiscono parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, in coerenza con il curricolo di istituto e con le Indicazioni nazionali di cui al D.