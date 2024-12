Ilfattoquotidiano.it - La barbarie della contenzione psichiatrica: inaccettabile a 40 anni dalla legge Basaglia

di Rosamaria FumarolaElena Casetto, 19, muore il 13 agosto 2019 nel rogo del reparto psichiatrico dell’ospedale “Papa GiovXXIII” di Bergamo, presso il quale era ricoverata. Suppongo che chi mi stiando avverta come me un moto di orrore senza pari nel figurarsi per una frazione di secondo una giovane donna, distesa e legata sul letto d’ospedale, guardare in faccia la propria morte mentre tutto intorno brucia. I casi poi di violenze perpetrate ai ddegli ammalati durante lafanno parte di un lunghissimo elenco a cui nessuno però presta di fatto attenzione.Come è possibile che a quarant’dall’entrata in vigoreriformasia ancora esercitata lafisica nei confronti degli ammalati psichiatrici (ma anche delle persone anziane)? Non esiste dal 1978 in poi norma dinel nostro ordinamento che autorizzi il ricorso ai mezzi di, sebbene esistano dei protocolli che ne disciplinano l’uso.