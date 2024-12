Ilnapolista.it - Il Barcellona perde in casa 0-1 col Leganes, in Liga è grande ammucchiata

Leggi su Ilnapolista.it

Ilin0-1 col Llganes, inMucchio selvaggio in testa alla classifica in. Ilè stato sconfitto in clasa dal. È la terza sconfitta nelle ultime sei partite. Resta in testa alla classifica con 38 punti. Ma a pari punti con l’Atletico Madrid che ha una partita in meno. Anche il Real Madrid, che di punti ne ha 37, ha una partita in meno. Quindi virtualmente è la squadra del Cholo a essere primo in classifica. O comunque ha la possibilità di diventare capolista.Colosal batacazo, scrive El Mundo Deportivo, tracollo clamoroso.Scrive El Mundo Deportivo:Tonfo clamoroso delincontro una delle squadre più deboli della. Alè bastato segnare un gol e affidare tutto al loro portiere nelle poche occasioni prodotte dal