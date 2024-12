Bergamonews.it - Gli affari d’oro della mafia in Lombardia tra estorsioni e imprese “amiche”: a Bergamo 2.300 a rischio infiltrazione

. Sempre più spesso, non sono i mafiosi a “cercare” gli imprenditori, ma l’esatto contrario. Sono le piccole e mediein difficoltà a rivolgersi alle organizzazioni criminali. Per avere soldi, subito.Secondo le stime dell’ufficio studiCgia di Mestre, il volume d’annuo delle mafie italiane si aggira attorno ai 40 miliardi l’anno. Una cifra spaventosa, che vale due punti di Pil. Un fatturato, quello dell’industria criminale, che si piazza ipoteticamente al quarto posto a livello nazionale, dopo quello di Eni (93,7 miliardi), Enel (92,9 miliardi) e Gestore dei servizi energetici (55,1 miliardi). Un dato “certamente sottostimato – precisa la Cgia- poiché non è possibile misurare anche i proventi riconducibili all’di queste realtà nell’economia legale”.