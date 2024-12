Quotidiano.net - Fedrigoni, l’eccellenza della carta italiana tra sfide ed export

Leggi su Quotidiano.net

OLTRE DUE MILIARDI di fatturato, seimila dipendenti e operazioni globali. Ma anche il caso Giano, risolto pochi giorni fa con il ministero. Fino al 2018 il Gruppoera quasi solo ed esclusivamente italiano. Poi, 16 acquisizioni, l’in ascesa (ora all’80%) e la produzionecome chiave (al 70%). "Il Made in Italy che si espande a livello globale", racconta il Ceo Marco Nespolo (nella foto). Il fatturato cresce, avete 78 siti produttivi e centri di taglio e distribuzione in giro per il mondo. Quali sono le caratteristiche che vi permettono di essere così? "Siamo presenti in quasi tutti i continenti, un vero e proprio gruppo globale. Fino al 2018 in termini produttivi eravamo quasi esclusivamente italiani, con un miliardo di fatturato. Abbiamo così iniziato a spingere sull’acceleratore, sulla forte base che era stata creata, sulla distintività del prodotto e sulproduttiva e qualitativa che abbiamo.