Dall'Affrico alla Cattolica Virtus. I baby talenti al 'Memorial Bosi'

Un calcio giovanile ad alto livello nella terza edizione del ‘Memorial Francesco. Si tratta di un quadrangolare che vedrà in campo la categoria Allievi Under 17 con la presenza di Us Affrico, San Michele, Lastrigiana e Rappresentativa Toscana Allievi. Le semifinali si disputeranno domani con inizio alle ore 15 in contemporanea su due stadi fiorentini: l’impianto sportivo Lapenta del viale Fanti dove giocheranno Rappresentativa Toscana-Affrico e il campo di calcio a Ponte a Greve (intestato recentemente al dirigente Panara) dove scenderanno in campoe Lastrigiana. Le finali sono in programma sabato 28 dicembre, con inizio alle 14,30, al Centro tecnico federale di Coverciano. Al termine delle gare si svolgerà alle 17,30, nell’Aula Magna di Coverciano, la cerimonia di premiazioni delle squadre e dei giocatori in particolare evidenza.