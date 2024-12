361magazine.com - Calcio, Bove rompe il silenzio dopo il malore: il lungo post

Leggi su 361magazine.com

Il calciatore ha scritto unsu InstagramA due settimane dalin campo, Edoardo, calciatore della Fiorentina ha rotto ilcon unsui social in cui ha raccontato cosa ha vissuto e ha ringraziato chi gli è stato vicino. Ciao a tutti, in questi giorni difficili ho avuto modo di pensare molto. Seppur la condivisione sui social non sia nella mia natura, vorrei esternare un pensiero che mi ha colpito nel profondo.Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter, mi ha dimostrato, ancor più di quanto pensassi, che ilè molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera.Ilè una comunità di persone, legate dalla stessa passione, che condividono momenti di gioia, commozione, rabbia, delusione e sofferenza. Proprio in questi momenti mi rendo conto di quanto questo sport sia genuino, di quanto, al dì la dei risultati, della competizione o della concorrenza siamo tutti uniti.