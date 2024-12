Basket Eurolega 2024 2025 | trasferta greca Olimpia e Virtus Panathinaikos e Olympiacos le avversarie

Leggi su Sportface.it

Non si ferma l’, pronta a vivere un’altra settimana molto importante, che segnerà anche la fine del girone di andata. In scena un altro doppio turno che dirà moltissimo su quelle che sono le ambizioni delle varie compagini, pronte a inseguire la vittoria per continuare a inseguire i propri sogni. Tra queste c’è sicuramente l’Milano, che non vuole fermarsi dopo l’entusiasmante successo sul campo del Barcellona, con un Zach LeDay da career high. Con otto vittorie nelle ultime nove partite, i ragazzi di coach Ettore Messina sono entrate tra le migliori sei che, al termine delle 34 giornate, andranno direttamente ai playoff.Il sogno è quello di continuare a occupare tale piazzamento, ma per farlo bisogna passare anche per lacontro il. Non un avversario banale per i meneghini, nonostante la squadra di Atene non stia attraversando un gran momento di forma: quattro sconfitte negli ultimi cinque turni hanno rallentato il percorso della squadra di coach Ataman, che rimane comunque a un solo successo da Milano, ed è quindi decisa ad operare l’aggancio.