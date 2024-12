Ilrestodelcarlino.it - Addio a Iseo Maggiori. Storico tifoso della Regia. Vinto da un male a 64 anni

Vasto cordoglio a Scandiano ha suscitato la notiziaprematura scomparsa di. Aveva 64. Il decesso è avvenuto all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.si è spento a causa di una grave malattia.era una figura storica di Scandiano. Era molto conosciuto dagli scandianesi. Era un grandeReggiana. Il gruppo Vandelli ieri ha subito espresso il proprio dolore per la scomparsa del 64enne: "Ciao– si legge sulla pagina Facebook del gruppo –. Con te se ne va un altro pezzonostra storia. Il Vandelli sempre ti ricorderà con profondo affetto". Anche il gruppo ‘Gradoni Granata’ ha ricordato: "I primi ricordiappartengono a te, un gigante incomprensibile e inguardabile per tutto il mondo fuori. Per noi un’istituzione, una bandiera, un simbolo, per i nostri gemellati un’icona.