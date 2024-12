Lanazione.it - Ternana, arriva l’Entella. Big match al “Liberati“

Leggi su Lanazione.it

È il primo dei due bigche attendono le Fere sotto l’albero. "La Virtus Entella ha calciatori di categoria – spiega Ignazio Abate – un gruppo formato da tempo e un allenatore esperto. Già a inizio stagione sostenevo fosse tra le favorite. Ci teniamo a far bene anche nell’ultima gara del 2024 davanti ai nostri tifosi. Non sarà decisiva e non lo sarà quella di Pescara. Veniamo da una buonissima prestazione, ma abbiamo tanto da migliorare e non siamo al completo. Vorrei vedere 10 mila persone allo stadio, con quel trasporto che si percepisce in trasferta. La nostra serie di risultati non è scontata. Il merito è dei ragazzi e dei loro sacrifici". Soddisfazione per la vetta, ma anche allerta: "Sono sempre ottimista quando vedo la squadra allenarsi in un certo modo. La settimana è stata come le altre e questa normalità è nel nostro dna.