Sport giovani e solidarietà Il Panathlon in campo | Vietato arrendersi

E’ stato il meraviglioso salone d’onore del Palazzo Ducale ad ospitare, venerdì sera, la festa degli auguri delClub Modena. Ad aprire la serata è stato il generale Davide Scalabrin, comandante dell’Accademia Miitare, che ha dato il benvenuto ai molti soci e ospiti di quello che da anni è un appuntamento imperdibile. A prendere la parola è stata poi la presidente delModena Maria Carafoli che ha ricordato gli ultimi importanti progetti sostenuti dal club nel 2024, "un anno dove ad essere protagonista è stata la". Lungo l’elenco dell’attività del: le tre borse di studio per studenti del Liceo scientifico indirizzoivo Tassoni di Modena, le otto borse di studioive per altrettantiatleti della Panaro Modena, il sostegno confermato anche per quest’anno al Gruppoivo Sen Martin, alla Squadra Arcobaleno del Modena FC e all’Invicta Skate Modena, il progetto ’Non mollare mai 2.