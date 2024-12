Lanazione.it - Madonna del Parto, un mistero senza fine. Il capolavoro sospeso tra America e Russia

Brilli Come l’immagine delladeldi Piero della Francesca sia ricorsa così di frequente alla vista nell’imminenza della Natale, potrebbe sembrare un evento naturale, quasi fisiologico. Infatti è come se si accingesse a preannunciare la nascita del Figlio che porta vistosamente in grembo. Il riferimento è, con ogni evidenza, alla pubblicazione dei libri di due noti personaggi i quali, come è già stato opportunamente messo in risalto anche in questo giornale, recano in copertina l’immagine dellapierfrancescana. Immagine che non solo occhieggia dalle vetrine e dai banconi delle librerie, ma che s’impone in interviste televisive che, almeno uno dei due autori, ha rilasciato in questi giorni. Questa singolare ricorrenza ha riempito d’orgoglio quanti, fra Arezzo e Sansepolcro, considerano Piero della Francesca il più alto richiamo culturale di questa terra, un richiamo che dalle sponde del primo Rinascimento parla al mondo intero.