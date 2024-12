Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: alle 17.30 le finali con Pilato, Curtis, Morini e le staffette

11.12: Per il momento è tutto, l'appuntamento è per le 17.30 con l'ultima sessione di finali del Mondiale. Grazie per averci seguito, buona giornata, a più tardi!11.10: L'Italia raggiunge quota 30 posti in finale conquistati al Mondiale di Budapest, un risultato rilevante se si tiene conto delle assenze importanti con cui ha dovuto fare i conti. Agli atleti che avevano raggiunto la finale ieri (Di Pietro e Curtis nei 50 stile, Pilato, Cerasuolo e Viberti nei 50 rana) si aggiungono Curtis nei 200 stile libero, Mora nei 200 dorso e le due staffette 4×100 mista11.09: Queste le finaliste della staffetta 4×100 mista maschile: Polonia, Russia, Canada, Usa, Australia, Italia, Giappone e Francia11.