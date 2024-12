Calciomercato.it - La Fiorentina cade a Bologna: disastro Parma, il Verona risorge

Il weekend della sedicesima giornata di Serie A passa anche dalle due sfide odierne delle ore 15. Da un latoe dall’altraDopo la recente goleada di Conference contro il Lask laha ripreso il proprio percorso in campionato nel big match odierno contro ildell’ex Italiano. Orfana di Palladino la viola è però incappata in una sconfitta che interrompe la corsa di Kean e soci.(LaPresse) – Calciomercato.itVittoria di misura quella dei rossoblu di casa che grazie ad una zampata vincente di Odgaard ad inizio ripresa hanno collezionato tre punti pesantissimi utili a staccare momentaneamente il Milan e a mettere pressione sulla Juventus. Una classifica che, considerando anche la gara in meno proprio contro i rossoneri, inizia a farsi molto interessante per i felsinei bravi a tenere botta nel corso del primo tempo per poi dare la spallata decisiva al match nel secondo.