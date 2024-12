Quotidiano.net - KFC, il brand del colonnello avanza in Italia. Aperto un nuovo ristorante a Milano

Leggi su Quotidiano.net

, 15 dicembre 2024 – Gli inizi non furono dei migliori, col primogià negli anni ‘70, ma chiuso dopo poco tempo. Poi era stata la volta dei soli militari di stanza in, che potevano accedere aldella Naval Air Station di Sigonella in Sicilia e a quello presso il US Navy Support Site di Gricignano in Campania. Da allora ne sono state fritte di ali di pollo, fino ad oggi, con l’apertura di unKFC a, al posto del McDonald’s in via Lorenteggio, che porta a 12 il numero di ristoranti nel capoluogo meneghino, e a 32 quello in tutta la Lombardia. I primi 10 anni di attività inIl, che genera 15 nuovi posti di lavoro sul territorio, fa capo al franchisee Original Bucket srl, che ha all’attivo la gestione di 31 ristoranti KFC in