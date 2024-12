Calciomercato.it - Il Milan guarda a sinistra, Jimenez osservato speciale. Non c’è solo il Napoli su Biraghi | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

La priorità del Diavolo è il centrocampista, ma attenzione alla possibilità di acquistare un nuovo giocatore: il terzino della Fiorentina può essere un’occasioneSarà una serataper Alex. L’esterno spagnolo è pronto a fare il suo esordio stagionale: giocherà sullaal posto di Theo Hernandez, come ha lasciato intendere in conferenza stampa Paulo Fonseca.Il, spunta l’ideaCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itEsulta così anche Zlatan Ibrahimovic, che in estate aveva promosso lo spagnolo a vice del francese: le attenzioni, inevitabilmente, saranno puntate su di lui. Sarà un esame importante per capire se davvero l’ex Real Madrid, per il quale si è investito tanto (circa 5 milioni di euro per acquistarlo dal Real Madrid), è davvero già pronto per la prima squadra.