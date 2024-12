.com - Che Tempo Che Fa, tra gli ospiti Angela Merkel, Gianni Morandi, Lillo e Christian De Sica

CheChe Fa, domenica 15 dicembre tra glidi Fabio Fazio ci sonoDe, Mahmood, Roberto Burioni, Mr. Rain, Ale e FranzDomenica 15 dicembre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Fras, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Edoardo Prati.della puntata di CheChe Fa:, una delle personalità più influenti della politica internazionale del XXI secolo, Cancelliera della Repubblica Federale Tedesca per 16 anni, dal 2005 al 2021, per un’intervista tv esclusiva in occasione dell’uscita della sua autobiografia “Libertà”.