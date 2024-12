Metropolitanmagazine.it - Atelier Emé inaugura il nuovo store in via della Spiga a Milano tra rosa e glitter

Chi non conosceEmé? L’iconica catena di abiti da sposa e da cerimonia hato il suoa Palazzo Pertusati, in Via26 a. Non una via qualunque, ma una delle vie del Quadrilatero, simbolo di lusso ed eleganza sin dagli alborida bere. E proprio qui fa sognare tantissime future spose e non solo: i suoi abiti da cerimonia sono per tutti gli eventi ed occasioni, e danno la possibilità di sentirsi principesse per un giorno.Eméilin via26 aLo ha annunciato lo stesso brand in un comunicato. “Una selezione di capi unici ed anteprime di collezione dedicate saranno disponibili esclusivamente nella nuova boutique, unitamente all’esperienza sartoriale personale cheEmé offre ad ogni sposa: dare forma all’abito che hanno sempre immaginato nei loro desideri più profondi”.