Arrivano gli agenti IA, cosa sono e quanto posti di lavoro mettono a rischio

Sembra che nel 2025 la nuova frontiera della tecnologia possano essere i cosiddettiIA, o AI agents in inglese. La definizione di questi software basati sull’intelligenza artificiale è ancora piuttosto vaga e cambia a seconda dell’azienda che li sta sviluppando. Rispetto alle applicazioni attuali dell’IA però, un fattore comune a tutti i progetti che fanno riferimento a questo termine è l’autonomia.GliIA hanno la capacità di fare azioni in maniera autonoma, seguendo un obiettivo dettato da esseri umani. La loro capacità principale dovrebbe essere quella di utilizzare diversi altri software per raggiungere questi obiettivi, passando da un sistema all’altro. Questa è però ancora una sfida in via di risoluzione per buona parte degli sviluppatori. La loro implementazione potrebbe comunque rivoluzionare il mercato dele questo sta aumentando le preoccupazioni per il futuro di determinati lavoratori.