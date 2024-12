Ilrestodelcarlino.it - Serie A2 Elite: equilibrio e sfide serrate per la Futsal Cesena

UnaA2più equilibrata dove mai come ora i match sono scontati. E’ emerso anche questo durante la cena degli auguri dellaal ristorante ‘E Parol’ a San Cristoforo, appuntamento tradizionale voluto dal presidente del Panathlon Dionigio Dionigi che segue con affetto la squadra del direttore Paolo Ionetti presente al gran completo con tecnici, giocatori e dirigenti. Sono intervenuti anche il vicesindaco e assessore allo sport Cristian Castorri e la bandiera delPaolo Ammoniaci. Il patron Ionetti ha sottolineato come "siamo una squadra costretta a soffrire, è nel nostro destino e certe volte siamo noi stessi a renderci difficile la vita. La classifica non è bella ma poteva essere peggiore, infatti di recente è migliorata, siamo terzultimi insieme a Cagliari e Modena, dietro a -5 Milano e Verona che se il campionato finisse oggi retrocederebbero direttamente.