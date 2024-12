Liberoquotidiano.it - Ricordate "Romanzo criminale"? Ora torna in versione "sinistra": l'ultima trovata del circoletto rosso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il riciclo non è soltanto un dogma gretino, il riciclo può anche diventare un genere letterario e persino metaletterario, trasversale all'intero spettro delle arti e dell'industria culturale. Ci sono filoni interi che vengono disossati finché garantiscono una redditività residuale, si pensi alle serie di ambientazione ospedaliera o alle infinite variazioni sull'archetipo del detective. C'è poi un caso estremo di riciclo, ovvero quando una singola opera diventa essa stessa un format che si rideclina in tutte le forme e in tutti i generi, fino a costituire un genere a sé stante. Nonché, per metterla in prosa, un moltiplicatore di posti di lavoro e palcoscenici, spesso per i soliti noti (almeno nel loro circolino). Non è l'opera-mondo, che ha il timbro nobile e irripetibile della creatività individuale.