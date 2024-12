Piemonte scambio di video e immagini pedopornografiche online | 5 pedofili in manette

Leggi su Dayitalianews.com

Un raccapricciantediche è stato scoperto dalla polizia postale di Torino ha portato all’arresto di 5 persone in flagranza di reato. L’operazione di polizia, denominata “Dangerous share”, è stata portata a termine su tutto il territoriose e, oltre ai 5 arrestati, sono stati denunciati a piede libero altri due indagati, trovati in possesso di materiale informatico usato per la detenzione e la distribuzione di contenuti illeciti.L’operazione contro la pedopornografiaL’attività è stata condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografiadopo la segnalazione dell’organizzazione britannica no profit “Child Rescue Coalition”, proseguita anche in modalità sotto copertura sulle piattaforme peer to peer. L’indagine ha permesso di individuare gli 8 presunti, che avrebbero scambiato, foto ea sfondo pedopornografico.