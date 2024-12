Sport.quotidiano.net - Pallamano. I Vikings puntano al bis. Casalgrande a casa della regina

Leggi su Sport.quotidiano.net

Galvanizzati dalla splendida e inattesa vittoria sul Raimond Sassari, iRubiera (2) giocano alle 17,30 sul campo del Junior Fasano (13) l’ultima gara del 2024. La seconda giornata di ritornoSerie A Gold maschile è l’ultima primalunga pausa per i mondiali, visto che le ostilità riprenderanno solo l’8 febbraio: con il vantaggio sulla zona playout ridotto a 2 sole lunghezze, la formazione rossoblù punta al secondo risultato utile consecutivo contro un’avversaria sicuramente di valore ma che ha vinto solo una delle ultime 3 gare, scivolando a metà classifica, a -8 dai playoff. I giocatori più pericolosi nelle fila locali sono Pugliese e Cantore, rispettivamente 81 e 70 centri all’attivo. Nel frattempo la società reggiana è all’opera per vagliare il mercato e cercare qualche rinforzo in vistaseconda parte di stagione.