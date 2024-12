Milano smoke free da gennaio vietato fumare all’aperto | Il fumo passivo nei dehors moltiplica l’effetto dello smog

Leggi su Open.online

Danon si potrà più. A meno che non ci si trovi ad almeno 10 metri da ogni altra persona: una condizione non molto frequente in una grande città. Il divieto si somma a quello introdotto nel 2021, che impedisce dinei parchi, alle fermate dei mezzi pubblici e nei pressi degli impianti sportivi. Ora il bando al tabacco si estende a tutte le aree pubbliche – come già avvenuto nel 2024 a Torino, anche se le multe sono state poche – e resta concessa solo la sigaretta in solitaria e a distanza di sicurezza. Per i trasgressori sono previste multe che vanno dai 40 ai 140 euro. Il 7% de Pm10 aderiva dalIl provvedimento fa parte del Piano Aria Clima: il programma stilato da Palazzo Marino per dimezzare le emissioni di anidride carbonica entro il 2050.